الرئيس السيسي: القارة الأفريقية تقع في قلب التحديات المناخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ «مصر تعول على دعم جميع الأطراف لتوفير مناخ من الثقة يمكننا من تحقيق النتائج التي نتطلع إليها شعوبنا، وفي هذا السياق أود الإشادة بالبيانات الصادرة حول تغير المناخ والبيئة والتنمية عن القمة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، لما تضمنته من رؤى واضحة حول دعم عملية الانتقال العادل للطاقة بعدد من الدول النامية».

على المؤسسات الدولية دعم الانتقال العادل للطاقة بالدول النامية

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ، على أهمية مشاركة المؤسسات والبنوك الدولية في دعم هذا الانتقال مع ضرورة ترجمة هذه المواقف والرؤى لواقع فعلي.

مفهوم الانتقال العادل يجب أن يكون شاملا

وأضاف أنَّ القارة الأفريقية تقع في قلب التحديات وتتأثر بها على نحو يفوق غيرها من المناطق لخصوصية وضعها ومحدودية قدرتها على التعامل مع الأزمات، إذ جاءت أزمتا الغذاء والطاقة لتفاقما حجم التحديات التي يتعين على الدول الأفريقية مواجهتها مثل التصحر وندرة المياه والسيول والفيضانات، التي تحدث بتأثير أكثر من ذي قبل، ولذلك يجب دعم الدول الأفريقية وتمكينها من ثرواتها والاستفادة منها وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال مقاربة شاملة تراعي ظروف كل دولة.

وشرح رئيس الجمهورية، أنَّ مفهوم الانتقال العادل يجب أن يكون منظوره شاملا لا يقتصر على الطاقة فقط بل يمتد لمجالات أخرى.