عاجل.. تشكيل لجنة فنية لفحص حادث مصرع «يوسف» أشيك بائع فريسكا

قررت النيابة العامة، تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لفحص حادث مصرع الشاب «يوسف السيد راضي»، الشهير بأشيك بائع فريسكا في الإسكندرية، بعد أن وافته المنية إثر حادث تصادم على طريق العلمين، وتبين أن الشاب كان يستقل سيارته، واصطدم بسيارة أخرى على الطريق.

تشكيل لجنة فنية لفحص سيارة أشهر بائع فريسكا بعد وفاته

وبحسب مصادر أمنية قضائية، أن اللجنة الفنية المشكلة من خبراء المرور لفحص سيارة «يوسف» أشهر بائع فريسكا والسيارة الأخرى التي اصطدمت بها لبيان حالتهما الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص.

التصريح بدفن جثمان يوسف أشهر بائع فريسكا

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامن الشاب «يوسف» أشهر بائع فريسكا في الإسكندرية بعد مناظرته طبيًا من قبل الأطباء في مستشفى الحمام وموافاة النيابة بنتائج التقرير الطبي حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية.

كان الشاب يوسف أشهر بائع فريسكا توفي في حادث تصادم على طريق العلمين وهو في طريقه إلى الساحل الشمالي لمباشرة مهام عمله لكنه مات في حادث تصادم مع سيارة أخرى.