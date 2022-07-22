يوسف إسماعيل: انطلاق المهرجان القومي للمسرح بتكريم 5 مخرجين الأحد

قال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن الدعوة موجهة لكل الشعب المصري، لحضور فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان بالمجان، إذ سيشهد حفل الافتتاح يوم الأحد المقبل في دار الأوبرا المصرية، حضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والمكرمين.

تكريم 5 فنانين على رأسهم اسم الراحلة أمينة رزق

أضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن الدورة المقبلة، ستشهد تكريم 5 مخرجين، مثل عبدالرحيم الزرقاني، مراد منير، أحمد إسماعيل، ناصر عبدالمنعم، بالإضافة إلى 5 نجوم من الفنانين على رأسهم الراحلة العظيمة أمينة رزق ومحمد صبحي وصبري عبدالمنعم وعايدة فهمي.

إهداء دورة المهرجان للراحل عزيز عيد

تابع أن حفل الافتتاح سيكون بعنوان «يا عزيز عيني»، وستكون هذه الدورة «دورة المخرج المصري»، وسيتم إهداؤها لأول مخرج مسرحي مصري بالشكل العلمي الراحل عزيز عيد، الذي ذهب إلى فرنسا في أوائل القرن العشرين، ثم عاد بأفكار ورؤى جديدة طرحها ونفذها في مسارح مصر آنذاك.

وأشار، إلى أنه بعد حفل الافتتاح، ستبدأ الفعاليات المختلفة في مسارح القاهرة بـ34 عرضا مسرحيا، يقدموا للجمهور على مدار أسبوعين، وسيبدأ المهرجان في الرابع والعشرين من يوليو الجاري، وينتهي في 8 أغسطس بإعلان النتيجة والفائزين بهذه الدورة.

وأوضح رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنّ الدورة الخامسة عشرة سيكون عنوانها «المخرج المسرحي المصري»، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مشددًا على أنها تولي كل الاهتمام والجهد بهذا المهرجان.

وأكد أن هذا المهرجان يجمع كل إنتاج المسرح في جمهورية مصر العربية، «لدينا جهات كثيرة منتجة للمسرح، منها ما هو حكومي مثل وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي وبيت الفن للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وأكاديمية الفنون ومركز الهناجر للفنون وقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية».

وتابع رئيس المهرجان القومي للمسرح: «لدينا جهات خاصة منتجة للمسرح مثل المسرح المستقل ومسرح الجامعات ومسرح الهواة ومسرح الشباب والرياضة والمجتمع المدني مثل المسرح الكنسي»، مشددًا على أنّ كل الجهات المنتجة للمسرح تتسابق، وهناك تصفية نهائية للإنتاج المسرحي، ومؤكدا، أن مصر تنتج ما يقارب 2500 عرض مسرحي في السنة، وهذا رقم عظيم نفخر به.