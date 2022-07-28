القصة الكاملة لتسمم 75 شخصا بمدينة الزاوية الليبية.. السر في «المايونيز»

شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا، خلال الساعات الماضية القليلة، حالات تسمم لعدد كبير من المواطنين بعد تناول وجبات طعام فاسدة تحتوي على سلطة المايونيز، وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، إن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 75 شخصًا مصابين بإغماء جراء تسمم معوي حاد بعد تناولهم وجبات فاسدة من مطعم واحد.

تسمم 75 شخصًا بسبب وجبات فاسدة في ليبيا

وقالت السلطات الليبية، إن معظم حالات التسمم جاءت نتيجة تناول أطعمة مختلفة تحتوى على المايونيز الفاسد المصنع محليًّا، المعرض للفساد تحديدًا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أطلقت السلطات حملة على المطاعم والمقاهي لمواجهة الفساد، حيث جرى إغلاق 4 مطاعم في أماكن مختلفة لحين تحسين أوضاعها بعد المتابعة المستمرة لها من خلال المفتشين الصحيين.

مواصفات سلطة المايونيز الفاسدة

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، صرح الدكتور إبراهيم فارس، الخبير في سلامة وجودة الأغذية، أن معظم المطاعم تعتمد على سلطة المايونيز في الأطعمة التي تقدمها، حيث أن سلطة المايونيز هب الوحيدة التي تحتوى صفار البيض وبعض التوابل سريعة الفساد مع ارتفاع درجات الحرارة، على عكس السلطات الأخرى مثل الكاتشب والمستردة، بالإضافة إلى تعبئته في أنابيب غير محكمة الغلق، وتكون في تلك الحالة خطيرة على صحة الإنسان.

وأضاف «فارس،» أن مدة صلاحية سلطة المايونيز المصنعة في ليبيا، لا تتعدى الأسبوع حتى في حالة حفظها داخل الثلاجة، داعيًا الجميع إلى ضرورة التخلص منها بعد أسبوع، في حين أن المحفوظ في أكياس تتراوح صلاحيته ما بين الشهرين والثلاثة أشهر، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».