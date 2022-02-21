«القومي للتغذية» يحذر من تناول المايونيز: يسبب الإصابة ببكتريا السالمونيلا

يعتبر المايونيز من أنواع الصوص التي تعتبر أساسية حاليًا على كل الوجبات السريعة والخفيفة التي يتناولها الإنسان، كما أنها أصبحت عنصرًا أساسيًا في معظم وجبات الأطفال، إلا أنَّ الأفراط فى تناوله يعرّض الجسم إلى مشاكل ومخاطر صحية كبيرة، وذلك وفق تحذير المعهد القومي للتغذية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس «بوك».

وأكّد المعهد القومي للتغذية، أنَّ الإقبال الشديد على تناول المايونيز في العديد من الوجبات السريعة خارج المنزل أو على الوجبات المعدة داخل المنزل قد يسبب مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، إذ أنَّه يكون السبب وراء عدة أمراض.

مخاطر المايونيز على صحة الإنسان

ومن أبرز مخاطر تناول المايونيز على صحة الإنسان ما يلي:

- السمنة.

- ارتفاع في ضغط الدم.

- الإصابة ببكتريا «السالمونيلا» التي يرتبط وجودها بالعديد من الأمراض مثل: الإسهال، والغثيان، وتشنجات البطن، والحمى، وقيء، ودم في البراز، وجفاف.

وأوضح المركز القومي للتغذية، أنَّه إذا دخلت هذه البكتيريا في مجري الدم، وتسبب العديد من المشاكل للأنسجة في جميع أنحاء الجسم، مثل «أنسجة الحبل الشوكي، وأنسجة الرأس، وبطانة القلب، والصمامات، والعظام، والأوعية الدموية»، كما أنَّ وجود عنصر البيض النيء في المايونيز كأحد المكونات الأساسية، هو ما يؤدي إلى الإصابة ببكتريا السالمونيلا.

وذكر المركز القومي للتغذية أنَّ المايونيز يحتوي على ما يلي:

- السعرات الحرارية 100 سعر حراري في كل ملعقة.

- يحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم تقدر بنحو 97 ملجم في كل ملعقة، إضافة إلى المواد الحافظة.

- يخفض تناول المايونيز من نسبة الأملاح المعدنية، والفتيامينات والبروتينات الهامة لصحة الإنسان.

- أحد الأطعمة الغنية بالدهون الخفية، ومصدرها زيوت مثل النخيل والذرة والصويا، وتقدر كمية الدهون فيه 11 جم في كل معلقة.

وأشار المركز القومي للتغذية إلى أنَّ الذين يكثرون من تناول المايونيز في الوجبات السريعة، هما في الحقيقة يتناولون كميات كبيرة من الدهون والسكريات، والصوديوم والسعرات الحرارية، مما يسبب العديد من المشكل الصحية، ناصحًا بالابتعاد أو التقليل من تناول المايونيز، واستبداله بوجبات صحية مثل سلطة الطحينة وسلطة الزبادي، بكميات معتدلة.