أشهر بائع فريسكا بالإسكندرية استقبل مولودته الثانية قبل أيام من رحيله

«مشروع صغير بالساحل شارك برأيك»، هذا كان آخر ما كتبه الشاب «يوسف آدم»، 32 سنة، بائع الفريسكا الشهير في الإسكندرية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أن يلقى مصرعه إثر حادث سير في الساحل الشمالي، حيث اصطدمت سيارة بسيارته التي كانت يتواجد فيها «جو» رفقة صديقه، ما نتج عنه مصرعهما.

واشتهر «يوسف»، أو «جو»، بارتداء ملابس كلاسيكية على كورنيش الإسكندرية خلال السنوات الماضية، أثناء وقوفه لبيع الفريسكا، حيث كان يسعى إلى تحقيق حلمه، والقيام بمشروع كبير لبيع الفريسكا، وتحول من الإسكندرية إلى الساحل الشمالي.

بائع الفريسكا يستقبل مولودة جديدة قبل وفاته

وعلمت «الوطن» أن الشاب «يوسف آدم»، استقبل مولوداً جديداً قبل أيام قليلة من رحيله المفاجئ، وهي ابنته الثانية، التي أطلق عليها اسم «نيللي»، حيث كتب أصدقاؤه: «ما لحقتش تفرح بنيللي يا جو»، وغيرها من التعليقات الحزينة على رحيل أشهر بائع فريسكا بالإسكندرية، بعد أيام من ولاده طفلته الرضيعة، مشيرين إلى أن لديه طفلة أخرى أكبر من «نيللي».

رثاء «يوسف» بائع الفريسكا في الإسكندرية

وتحولت صفحات الإسكندرية على موقع «فيسبوك» إلى دفتر رثاء، حيث نعى عدد من الأهالي وفاة الشاب يوسف، الذي لقبه البعض «أبو البنات»، حيث من المقرر خروج جنازة «يوسف» من منطقة أبو قير في الإسكندرية، غداً الخميس، على أن تتلقى الأسرة واجب العزاء ليلاً في المنزل.

ولطالما حلم «يوسف» بتطوير مشروعه الخاص ببيع الفريسكا، الذي اشتغل بهذه المهنة بعد رحيل والده في منطقة «أبو تلات»، حيث قرر ارتداء زي مختلف، والعمل في الشوارع لبيع الفريسكا، مرتدياً البدلة والملابس الكلاسكية، متحدثاً باللغة الإنجيلزية.