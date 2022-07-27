مات وهو راجع من شغله.. وفاة «جو» أشهر بائع فريسكا بالإسكندرية 

لقى الشاب «يوسف آدم»، 32 سنة، بائع الفريسكا الشهير في الإسكندرية، الذي اشتهر ببيعه الفريسكا، مرتديا ملابس كلاسيكية على كورنيش الإسكندرية خلال السنوات الماضية، وذلك إثر حادث سير في الساحل الشمالي، حيث اصطدمت سيارة بسيارته التي كانت يتواجد فيها «جو» رفقة صديقه، ما نتج عنه مصرعهما.

شقيق «يوسف آدم» يوضح تفاصيل الوفاة

وقال «محمد آدم»، شقيق «يوسف»، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن «يوسف» لقى مصرعه أثناء عودته من الساحل الشمالي، حيث كان يعمل هناك في بيع الفريسكا، بينما اصطدمت به سيارة من الخلف أثناء تواجده في سيارة برفقة آخر امام قرية جرين.

موعد جنازة بائع الفريسكا في الإسكندرية

وأوضح أنه سيتم خروج جنازة يوسف من منطقة أبو قير في الإسكندرية غدا على أن تتلقى الأسرة واجب العزاء ليلا.

وأكد أنه شاكر محبة الناس على دعمهم لأسرته والدعاء لهم، مؤكدا أن أسرة شقيقه وبناته لا يحتاجون سوى الدعاء لهم حاليا بالصبر.

حزن على رحيل بائع الفريسكا

وسبب انتشار خبر الحادث حالة من الحزن على أبناء الإسكندرية حزنا على فراق هذا الشاب الثلاثيني الذي ارتبط به المواطنون من خلال شراء الفريسكا منه بشياكته المعهودة.

وترك هذا الشاب خلفه زوجته وابنتيه، الأمر الذي خلق تعاطفاً اكبر مع أسرته، حيث دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي للدعاء لهم بالصبر وأن يجتمعوا سويا على مساعدتهم في حال احتاجوا لذلك.

من هو «جو» بائع الفريسكا الشهير بالإسكندرية ؟

وكانت «الوطن» قد أجرت لقاءً مصورا العام الماضي مع يوسف آدم، أو الشهير بمسمى «جو آدم» حيث كان يقدم شكلا مغايرا عن الباعة الجائلين: «شاب في الثلاثينات، طول وعرض، قميص وكرافتة، والمنظر آخر شياكة، واللسان بينقط سكر، بالعربي والإنجليزي».

حينها كان هذا يتميز بهيئته التي تتنافى مع فكرة البائع المتجول، لكنها نجحت في إثارة دهشة المارة واعجابهم، وهو ما يدفع البعض لالتقاط الصور معه، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتحول صاحب القصة إلى نجم الصفحات السكندرية.

تلك الصفحات التي عادت لتنعيه بعد وفاته بعدما قدم هذا الشاب فصلا من فصول الكفاح كونه كان يشغل منصب مدير تسويق في إحدى الشركات، قبل أن يلقى كل هذا خلف ظهره، ليتفرغ لحمل الفريسكا.