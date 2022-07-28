بعد كشف جديد.. تعرف على أضخم ألماسات وأحجار كريمة في العالم

لا تنضب خيرات الأرض، خاصة في القارة البكر، القارة السمراء التي تضم خيرات ومعادن كثيرة مثل «البوكسيت والتيتانيوم والألماس»، وغيرها من خيرات الطبيعة التي حبا الله بها أفريقيا.

«الوطن»، ترصد في هذا التقرير أضخم 5 ألماسات اكتشفها العلماء أثناء التنقيب في الدول الإفريقية وغيرها من الدول.

1- الأضخم منذ 300 سنة

كشفت شركة تشغيل المناجم في أنجولا لوكابا «دايموند»، عن اكتشاف عمال المنجم ماسة وردية نقية نادرة، تزن 170 قيراطا ويطلق عليها اسم «لولو روز»، واكتشفت في منجم لولو شمال شرق إنجولا الغني بالألماس.

وتعد الألماسة أحد أندر أشكال الأحجار الكريمة، فيما أكد وزير الموارد المعدنية الأنجولي ديامانتينو أزيفيدو، أن الماسة تواصل وضع إنجولا لاعبا مهما على المسرح العالمي، وتبلغ مساحة المنجم 3000 كيلو متر ويبعد بنحو 600 كيلومتر من العاصمة الأنجولية لواندا.

2- ماسة بحجم كبير

واكتشف العمال في ذات المنجم في إنجولا في عام 2016، حجر كريم يصل وزنه إلى 404 قراريط، وفي عام 2017 بيعت قلادة تتضمن ماسة بوزن 163 قيراطاً بمبلغ 33.7 مليون دولار في مناسبة نظمتها «كريستيز»، في جنيف وكانت مأخوذة من الماسة المكتشفة في إنجولا.

3- حجر كريم.. الأكبر في وزنه

كانت دولة سيرلانكا في عام 2021 على موعد مع اكتشاف أكبر حجر كريم وصل وزنه إلى 2.5 مليون قيراط، ويعتقد أنه أكبر حجر ياقوت في العالم، ووصل سعره إلى 100 مليون دولار وأخذ تنظيفها مدة عام كامل لكي لا تفقد قيمتها وأوضح الخبراء أنها تكون قبل 400 مليون عام.

4- ثاني أكبر ماسة في العالم

وكانت ثاني أكبر ماسة في العالم من نصيب دولة إفريقية وهي بوتسوانا حيث تزن 1758 قيراطًا.

5- أكبر ماسة في العالم

ولم تتفوق أي ماسة مكتشفة في العالم حتى الآن عن أكبر ألماسة مكتشفة على وجه الأرض في جنوب إفريقيا، التي اكتشفت عام 1905 بوزن 3106 قراريط، وجرى تقطيعها قطع صغيرة وبيع القطعة بمليون دولار ووضع بعض هذه القطع في التاج البريطاني.