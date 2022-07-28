اعرف طريقة التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى الأزهر.. تستمر 30 يوما

تنطلق مطلع الشهر المقبل إجراءات التحويل بين مدارس التربية والتعليم للمعاهد الأزهرية والتي تستمر لنهاية الشهر على أن يكون التحويل بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي حيث أصدرت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية منشورا للمعاهد بقواعد وكيفية التحويل.

«الوطن» تستعرض طريقة التحويل من التربية والتعليم للمعاهد الأزهرية وفق ماجاء في نشرة الإدارة المركزية للازهر بالقليوبية والتي تم تعميمها علي المعاهد الأزهرية المختلفة لفتح باب التحويل اعتبارا من اول أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر من الصف الثاني الابتدائي وصاعدًا حتى الصف الثالث الإعدادي فقط.

كيفية التحويل من مدارس التربيه والتعليم إلى الأزهر الشريف

وحددت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية خطوات التحويل من التربية والتعليم للأزهر في عدة خطوات هي:

- الذهاب للمعهد الأزهري المراد التحويل له والتعامل مع قسم شؤون الطلاب والحصول علي 4 استمارات تحويل.

- الذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب الذي يرغب في التحويل منها بالتربية والتعليم وملء الجزء الخاص بالمدرسة مع الاعتماد من المدرسة والحصول على بيان نجاح إلكتروني.

- ثم الذهاب إلى المعهد الأزهري المراد التحويل له وأخذ الموافقات والاعتماد من المعهد الأزهري بأن الكثافة الطلابية تسمح ثم تذهب إلى الإدارة التعليمية الأزهرية ويتم الاعتماد أيضًا من هناك.

امتحان الطلاب الراغبين في التحويل في مادة القرآن

وتابع منشور الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية أنه بعد الخطوات السابقة يتم التوجه إلى الإدارة التعليمية الأزهرية لتحديد موعد امتحانات الطالب في مادة القرآن الكريم شفويًا فقط والاعتماد بالأغلب يكون في نفس اليوم الذي تطلب فيه الميعاد حيث يؤدي الطالب الراغب في التحويل الامتحان الشفوي فى القرآن الكريم وبعد قبوله سيأخذ منه طلب التحويل.

ثم الذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب الراغب في التحويل وتسلم الملف وتسليم استمارة تحويل وتسليم الملف إلى المعهد المنقول إليه بكل محتوياته وإعطاء المعهد طلب آخر لاستمارة التحويل، مع العلم بتقديم خمسة أظرف خطابات بريدية وعليها الطابع البريدي للمراسله بين ولي الأمر وبين المعهد.