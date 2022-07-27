من المنتظر أن تنطلق تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في منطقة القليوبية الأزهرية الأسبوع المقبل، عقب إعلان النتيجة بشكل كامل بالمعاهد التابعة للمنطقة، حيث من المقرر فتح باب التظلمات لمدة يحددها قطاع المعاهد الأزهرية، عقب استلام المنطقة النتيجة كاملة غداً الخميس، من القطاع والكنترول الرئيسي للثانوية الأزهرية.

«الوطن» تستعرض تفاصيل تسجيل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في منطقة القليوبية الأزهرية، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، ضمن خدمات إعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2022.

مكان تقديم تظلمات وطعون الثانوية الأزهرية بالقليوبية

وتخصص منطقة القليوبية الأزهرية، وفق الصفحة الرسمية للمنطقة على «فيسبوك»، مركز المعلومات بالديوان العام للإدارة المركزية للأزهر لتسجيل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 والذي يقع في مدينة بنها، على كورنيش النيل بجوار مسجد «ناصر»، ومن المقرر أن تنطلق التظلمات الأسبوع المقبل، فور إعلان قطاع المعاهد الأزهرية التفاصيل ورابط التقديم وتحديد الرسوم.

رابط تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية بالقليوبية

ومن المنتظر أن يعلن قطاع المعاهد الأزهرية تفاصيل انطلاق مرحلة تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في منطقة القليوبية، وكيفية التسجيل من خلال مركز المعلومات بالإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، ورابط التسجيل الذي سيتاح لمرحلة التظلمات، وتكلفة الخدمة خلال الساعات المقبلة، مع إعلان النتيجة كاملة وتسليمها للمناطق المختلفة بالجمهورية.

واعتمد الإمام الاكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قبل قليل، نتيجة الثانوية الأزهرية، وأعلن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية، بحصول «أميرة أسامة سعيد عبدالمنجي»، الطالبة بمعهد فتيات «الإمام عبدالحليم محمود» بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع 622 درجة، بنسبة 98.7%، كما حصلت الطالبة «آلاء أحمد أمين محمد حسنين»، الطالبة بمعهد فتيات «فؤاد خميس» النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب «يوسف أحمد محمد أبو حسين»، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي، بمجموع 649 درجة، بنسبة 99.8%.

وحصلت «ريم عيسى عبدالقادر البدوي»، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، على المركز الأول على المكفوفين، بمجموع 617 درجة، بنسبة 97.9%، كما حصل «الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم»، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع 620 درجة، بنسبة 98.4%.