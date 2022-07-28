الحكومة: إصدار عملات تذكارية فئة «جنيه» احتفالا باليوبيل الذهبي لـ«طب القاهرة»

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيه الواحد، بمناسبة احتفال كلية الطب ـ جامعة القاهرة، باليوبيل الذهبي لخريجي دفعة 1972.

الإبقاء على الجناح المصري بإكسبو دبي

واستعرض مجلس الوزراء مذكرة بشأن أهم نتائج المشاركة المصرية في «إكسبو 2020 دبي» الذي عقد في الإمارات، ومستجدات الإبقاء على الجناح المصري بإكسبو دبي، ضمن مشروع «ديستركت 2020» لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف الترويج الاستثماري والسياسي والثقافي لمصر في الإمارات، مع إدارة وتشغيل الجناح المصري وفق خطة متكاملة.

1.5 مليون زائر لمعرض مصر في «إكسبو دبي»

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، جذب في الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022 نحو 1.5 مليون زائر، من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والاهتمامات، كما لقي الجناح اهتماما كبيرا من الشخصيات العامة الأجنبية والعربية والإماراتية.

استقبل الجناح، 18 زيارة لملوك وأمراء وأعضاء أسر حاكمة، وزيارات لـ24 وزيرا أجنبيا، و12 من الرؤساء التنفيذيين بمؤسسات دولية، و46 شخصية أجنبية حكومية وعامة أو مؤثرة عالميا، فضلا عن 50 شخصية عامة وحكومية مصرية، و24 من الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية كبرى، إضافة إلى عقد 88 فعالية بالجناح المصري، حضرها 2450 مشاركا بصورة فعلية أو افتراضية، وعقد 66 اجتماعا للترويج الاقتصادي لمصر مع جهات أجنبية وعربية، وحصل الجناح على الجائزة البرونزية، كثالث أفضل جناح في اكسبو 2020 دبي من حيث التصميم الداخلي.