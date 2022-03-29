وزيرة البيئة: جناح مصر بمعرض إكسبو 2020 يدعو للفخر

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جناح مصر بمعرض «إكسبو 2020»، وذلك على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بدبي، وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها واعتزازها بالجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020، إذ يستعرض تاريخ مصر القديم، والتطور الحالي للدولة المصرية، ورؤيتها للمستقبل.

وزيرة البيئة تؤكد أن المشاركة في معرض أكسبو يدعو إلى الفخر

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشاركة المصرية بـ«معرض إكسبو دبى 2022»، بجناح على درجة عالية من التميز والإبداع تدعو للفخر، وتسهم في جذب أنظار العالم لزيارة مصر باعتبارها قلب العالم العربي.

جولة تفقدية لوزيرة البيئية في المعروضات والمستنسخات الفرعونية

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الزيارة كل المعروضات والشاشات التفاعلية، والمستنسخات الفرعونية، وغرفة آلة الزمن، والمشروعات القومية الكبرى مثل المدن الذكية الجديدة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والعلمين، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الصناعية والزراعية إلى جانب مشروعات النقل والطاقة. ​