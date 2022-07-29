أستاذ هندسة طرق: تطوير المواصلات هدفه تخفيض أسعار السلع

قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ هندسة الطرق والكباري، إن الدولة هدفها إنشاء جمهورية جديدة عصرية، بمفاهيم تناسب الوقت الحالي، قائمة على التصنيع، وتم وضع الخطة منذ 8 سنوات، بعد دراسات ثاقبة، للتركيز على توازن بين وسائل النقل المختلفة، خاصة أن النقل متعدد الوسائط، مع توفير نقل خاص للبضائع، لتخفيف الحمل على وسائل المواصلات الأخرى، وأصبحت نسبة نقل البضائع 5% من المواصلات، مع التركيز الدائم على التصنيع، إذ أعلنت مصر، إنتاج 25 عربة من قطار نقل البضائع حديثا، مع تطوير مدينة بورسعيد اللوجيستية، لتحويل كثير من ورش السكك الحديدية إلى أماكن لإنتاج عربات ومعدات للسيارات، وسط تطوير كبير.

تطوير في قطاع النقل

وأضاف «أبوخضرة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اكسترا اليوم»، مساء اليوم الخميس على فضائية Extra News، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم شراء أكثر من 6 قطارات بالكامل ورفع كفاءة 160 جرار وتصنيع 1215 عربة قطار بشكل عام، موضحًا أن الهدف الرئيس للدولة هو تيسير عملية الانتقال للمواطنين بمواصلات أفضل، وتقليل تكلفة الانتقال وزيادة الوسائل من خلال استخدام النقل النهري لنقل بضائع بأحجام كبيرة، وهذا سيقلل تكلفة النقل مما يوفر السلع بأسعار أقل.

رؤية الدولة المصرية

وأوضح أستاذ هندسة الطرق والكباري، أن الدولة المصرية لديها رؤية واسعة، وظهرت ممن خلال الإزدواج في محور قناة السويس وزيادة الطلب عليها، وكذلك رؤية الربط بين موانئ بورسعيد والإسكندرية وتسهيل نقل المنتجات الزراعية من الصوامع إلى الأسواق وهذا يسهل الانتقال ويقلل التكلفة.