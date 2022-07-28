«وادي النيل»: نسعى لزيادة فرص علاج المصريين بدواء الأكسابين بتكلفة مناسبة

أكد الدكتور محمد دبور رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل بنتا للأدوية، أن الاسم العلمى لمستحضر «الأكسابين» هو أينوكسبارين صوديوم، لافتًا إلى أنه يعتبر واحد من أهم المستحضرات الطبية الاستراتيجية الحيوية التي جرى العمل عليها لإنقاذ حياة المرضى.

ولفت إلى أن المستحضر له استخدمات متعددة كعلاج جلطات الدم التي تحدث في أوردة الساق كجلطات الوريد العميق، بجانب علاج الجلطات الدموية التي تنتقل إلى الرئتين بجانب منع حدوث هذه الانواع من جلطات الدم خاصة بعد خضوع المريض لجراحة عامة او جراحة عظام، بما فيها جراحة استبدال مفصل او استبدال ركبة.

دبور: الدواء يمكن استخدامه مع جراحات المعدة

وأضاف «دبور» خلال القاء كلمته بمؤتمر للاعلان عن عن مستحضر الأكسابين لعلاج جلطات الدم، بحضور كلا من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، وعدد من الوزراء و أساتذة الطب بمختلف التخصصات، وعدد من رؤساء الجامعات و مديرو المستشفيات الجامعية و شركات الأدوية و الموزعين، أن الدواء يمكن استخدامه ايضا مع جراحات المعدة او فى حال إذا كان المريض ملازم الفراش، وكذلك في حالات الوقاية من مضاعفات الاوعية الدموية لدى للاشخاص الذين يعانون من انواع معينة من الذبحة الصدرية أو النوبات القلبية.

وأضاف دبور أن مستحضر «الأكسابين» لا غنى عنه فى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المراكز الطبية والصيدليات، حيث يتخطى حجم تداول المستحضر في السوق الدوائي المصري.

توطين إنتاج وتعبئة وتغليف الاينوكسبارين صوديوم

وأضاف أن الشركة تسعى إلى زيادة فرص علاج المرضى المصريين بتكلفة مناسبة مع وجودة عالية في العلاج، وذلك حفاظًا على حياة المريض أو عن طريق توطين انتاج وتعبئة وتغليف الاينوكسبارين صوديوم، وذلك إيمانًا منها بالاهمية القصوى لضرورة الاكتفاء الذاتي لهذا النوع من المستحضرات الطبية، ودعمًا لصناعة الدواء المصري.