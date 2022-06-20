لجنة صناعة الدواء: قطاع الأدوية في مصر لم يتأثر بالأزمات العالمية

قال الدكتور هيثم دويدار، رئيس لجنة صناعة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت على الحركة اللوجستية في العالم أجمع، وندرة تصنيع المواد الخام وسعر الدولار، ولكن جهات الدولة المتمثلة في الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، تساعد المصنعين في توفير كل مواد الخام والتغليف.

أزمة الدواء

وأضاف «دويدار»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى إثبات قوة الصناعة المصرية وقوة المستثمرين المصريين في قطاع الدواء في أزمة فيروس كورونا، وبالتالي أزمة نقص الدواء لم يتجاوز أسبوعًا واحدًا فقط، وكل موجات الفيروس لم تحدث به مشكلات، بل صدرت مصل بعض أدوية البروتوكول لأكثر من 25 دولة بينها دول أفريقية.

وتابع: «الجزء الوحيد الذي سنتأثر به مثل باقي دول العالم هو ارتفاع أسعار الأدوية، فالمكون الأجنبي يصل لـ 95% فإذا ارتفع الدولار عالميا سنضطر لتحريك الأسعار، ويوجد 17 ألف صنف مسجل، وقد يحدث لـ 1000 صنف بينهم لتحريك الأسعار».

وأكد أن هيئة الدواء المصرية حرصت بأن تكون أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط لا يحدث بها مساس بالأسعار أو تحريكها بنسبة ضئيلة تسمح للمصنع في الاستمرار وللمريض المصري بألا يكون عليه عبء.

ولفت إلى أن الأدوية الخاصة بالسحب دون ورشتة قد يزيد سعرها بنسبة 20% تقريبا، وهي نسبة ضيئلة.

صلاحية بعض الأدوية 3 أسابيع

من جانبه قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن صلاحية الدواء بعد الفتح تختلف من دواء للثاني فقد يكون هناك قطرات مدة صلاحياتها 3 أشهر وأخرى أسابيع، والأقراص اذا حفظت في مكان آمن فإن صلاحية العبوة هي صلاحية التخزين.

وأضاف «رمزي»، خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج أن أدوية الشرب تنتهي صلاحياتها غالبا بعد 6 اشهر وقطرات العين تنتهي بعد 3 أسابيع والمضادات الحيوية للشرب تنتهى صلاحيته بعد اسبوع من الفتح يجب التخلص منه ويتغير مواده ويؤدي الي الأضرار بالمريض.