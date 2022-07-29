«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد (فيديو)

أحدث قائد منتخب بولندا المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ضجة كبيرة جدا، بعد قراره بالرحيل عن بايرن ميونخ الألماني حتى ينضم إلى برشلونة في صفقة شهدت صراعا بين الطرفين، انتهت بالحصول على خدمات اللاعب لصالح الكتالوني.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «روبرت ليفاندوفسكي.. محطم الأرقام القياسية»، حيث ترى إدارة النادي الكتالوني أن الصفقة ستكون قوية ومؤثرة في الموسم المقبل، وبخاصة أن اللاعب يمتلك أرقاما قياسية بالجملة في مشواره مع فريقه السابق بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

رصيد كبير من المباريات والأهداف

قائد المنتخب البولندي لعب رفقة البافاري في 375 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 344 هدفا وصنع 72 هدفا، كما شارك مع بوروسيا دورتموند في 187 مباراة سجل فيهم 103 أهداف وصنع 42 هدفا، حيث شارك في الدوري الألماني في 384 مباراة في الدوري الألماني سجل فيها 312 هدفا وصنع 75 آخرين.

وحقق روبرت مع البافاري 19 لقبا، بواقع 8 ألقاب للدوري الألماني 3 بطولات كأس ألمانيا و5 بطولات للسوبر المحلي ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما منح البايرن لاعبه العديد من الجوائز الاستثنائية أبرزها أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مرتين عام 2020 و2021.

جائزتان بفضل الأرقام القياسية

كما فاز بجائزتين بفضل الأرقام القياسية التي حققها في هذه الفترة، عندما تم تتويج البافاري بـ6 ألقاب في موسم 2019 و2020، وهي الدوري المحلي، كأس ألمانيا، السوبر الألماني، دوري أبطال أوروبا، السوبر القاري، ومونديال الأندية، كما حصل على الجائزة الاستثنائية من مجل ة فرانس فوتبول الفرنسية عام 2021 باعتابره أفضل مهاجم في العالم، كما فاز في العام ذاته بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بعدما سجل 42 هدفا.