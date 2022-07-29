حملات مكثفة لرصد البناء العشوائي وتنفيذ الإزالة الفورية في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة، لرصد أي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التصدي للبناء المخالف

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشلشلمون بالتصدي لحالة بناء بكفر شلشلمون على مساحة 100 متر، كما تم إزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية واحد الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 70 مترا تقريبا، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة غرفة بالطوب الدبش الأبيض بناحية جمعية الطاروطي بالصالحية الجديدة على مساحة 50 مترا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة مبنى مخالف بأبو حماد

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة سور مبني بالدبش الأبيض على مساحة 40 مترا، بالجبرية الكبيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.