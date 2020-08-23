محافظ الشرقية: إعادة تخطيط الشوارع مرة آخرى بعد إزالة التعديات

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة المصرية تولي ملف مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة أهمية وجدية شديدة، مؤكدا أنه عندما شعر المواطنين بالجدية في التعامل أصبح هناك إقبالا شديدا على التصالح.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون التصالح تم إقراره لصالح المواطن بالدرجة الأولى، وأن عدد التعديات انخفض بصورة كبيرة عندما تم اتخاذ الإجراءات الجادة ضد المخالفين، وأي مخالفة يتم إزالتها فورا، لافتا إلى أنه سيعاد رسم خريطة الشوارع مرة آخرى والحفاظ على حرم الطريق، والارتفاع، وعرض الشوارع.

وتابع، أن اللجان الخاصة بقانون التصالح تنظر جميع الحالات المقدمة لها حتى الآن وبناء على البت النهائي فيها سيتم إصدار إذا كان سيجوز التصالح من عدمه، وأنه سيتم إعادة تخطيط أو تنظيم المنطقة التي يتم فيها الإزالات، خاصة أن الحيازة العمرانية يتم وضعها من البداية.

واستكمل، أنه خلال الفترة السابقة وقعت العديد من التعديات على الأراضي الزراعية، وأصبح هناك مناطق عشوائية مؤكدا أن كل هذا سيتم إعادة تخطيطه حتى المناطق التي لم يحدث إزالة لها يتم وضعها ضمن مخطط عام.