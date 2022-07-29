أحمد حاتم وأحمد طارق يحيى أول الحضور في خطوبة ابنة عدلي القيعي «صور»

يقام حاليا في الساحل الشمالي حفل خطوبة الملحن إيهاب عبد الواحد على الشاعرة منة عدلي القيعي، وحرص على استقبال الضيوف بالملابس البيضاء.

وحرص على الحضور كل من أحمد حاتم، والملحن والموزع أحمد طارق يحيي وعمرو عماد ومصطفى الشريف أعضاء فرقة ديسكو مصر.

وبدأ الحفل بعدد من الأغاني التي قاموا بتلحينها وتأليفها سويا ومن بينها الغزالة رايقة وسايرينا يا دنيا.

ومن المقرر أن يحضر كل من محمد فراج وبسنت شوقي ونادر حمدي وأحمد سعد وزوجته علياء بسيوني.