منة عدلي القيعي ووالدها في ضيافة «معكم من الشاذلي»

تحل الشاعرة الشابة منة عدلي القيعي ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، يوم الأربعاء المقبل، على قناة cbc، في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك بعد تقديمها عددًا كبيرًا من الأغاني التي حققت ملايين المتابعات والمشاهدات في كبرى المناسبات الرسمية والمهرجانات.

تفاصيل خروج أغنية «الغزالة رايقة» للنور

تحكي منة عدلي القيعي عن كواليس أغانيها مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي، وكواليس ظهور أغنيتها الأشهر الغزالة رايقة إلى النور، وكيف أنَّها في البداية رفضت أن تتحمل إنتاجها بشكل شخصي، لكن بعد أن تخطت الأغنية ملايين المشاهدات على يوتيوب تمنت لو أنَّها وافقت.

عدلي القيعي يلعب مع ابنته في برنامج معكم منى الشاذلي

وبكلمات مختلطة بمشاعر الأبوة، يعرب مهندس صفقات النادي الأهلي كابتن عدلي القيعي عن سعادته بالنجاح الذي حققته ابنته الصغيرة.

وفي حلقة مليئة بالأغاني وتحدي الألعاب بين الأب وابنته، يحكي القيعي عن سر النصيحة التي وجهها الملحن القدير عمار الشريعي لابنته عندما سمع كلماتها الغنائية لأول مرة.

كما يحكي عدلي القيعي لأول مرة عن كواليس إنهائه أشهر صفقات اللاعبين للنادي الأهلي.

ويحتفي البرنامج في جزء ثانٍ من الحلقة بالروائية والأديبة ريم بسيوني، التي حصدت جائزة التفوق في فرع الآداب، لتتحدث عن كواليس حصولها على تلك الجائزة، وكيف أن صديقة لها هي من شجعتها على التقديم للحصول على الجائزة.