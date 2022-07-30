«الصناعات الدوائية»: زيادة الصادرات المصرية بنسبة 30%

كشف الدكتور ماجد جورج، رئيس المركز التصديري للصناعات الدوائية، كواليس زيادة الصادرات المصرية من الدواء في النصف الأول لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لافتًا أن زيادة الصادرات الطبية بنسبة 30% أقل مما يطمحوا له، مشيرًا إلى أنهم يركزون حاليا على السوق الإفريقي، حيث زادت الصادرات المصرية من الدواء خلال النصف الأول من العام، ووصلت 450 مليون دولار مقابل 345 مليون دولار العام الماضي.

نصيب مصر من سوق الدواء الإفريقي أقل من 0.05%

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن إفريقيا تستورد دواء بقيمة 16.5 مليار دولار في الوقت الذي تصدر فيه مصر دواء لإفريقيا بـ65 مليون دولار أي أقل من 0.05%.

وأشار إلى أن مشكلة صناعة الدواء في التسويق نظرًا لأنه ليس سلعة يمكن الإعلان عنها في التليفزيون، أو في الصحف ولكن عن طريق تسجيل الأدوية في الدول، لافتًا أن الصين والهند تسيطران على سوق الدواء في إفريقيا وأن دخول السوق الإفريقية يلزم المنافسة السعرية والتسجيل.