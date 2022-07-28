رسالة عاجلة من «هيئة الدواء» بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تعريفا مهما لمرض الالتهاب الكبدي، وقالت الهيئة في تقرير رسمي لها إن الالتهاب الكبدي الوبائي هو الذي تموت فيه أنسجة الكبد على شكل رقع، وتوجد عدة أنواع مختلفة لالتهاب الكبد.

وتابعت هيئة الدواء أن هناك أنواع لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي، لافتا إلى أنها منها ما يحدث نتيجة عدوى فيروسية كفيروس التهاب الكبد الوبائي «أ، ب، س»، ومنها ما يحدث لسبب غير العدوى، مثل: التهاب الكبد نتيجة فرط حمل الحديد، والتهاب الكبد الناجم عن تراكم الدهون فيه.

اليوم العالمي للالتهاب الكبد

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن أنواع الالتهاب الكبدي الوبائي منها ما تمر دون أي مشاكل خطيرة، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يكون طويل الأمد «مزمن» ويسبب تليف الكبد، وفقدان وظائف الكبد، وفي بعض الحالات سرطان الكبد.

وتابعت هيئة الدواء بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد تنصح هيئة الدواء المواطنين بضرورة التواصل مع الطبيب، خاصة مرضى التهاب الكبدي.

نسخة إلكترونية من الإصدار الثالث من المونوجراف العشبي المصري

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر نسخة إلكترونية من الإصدار الثالث من المونوجراف العشبي المصري – النباتات الطبية المستخدمة في مصر، وذلك على الموقع الرسمي للهيئة، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصري، والحفاظ على الموروثات الطبيعية من نباتاتها الطبية، واستعمالها في التداوي بالأعشاب، وتناولها بطرق علمية منضبطة، ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية.

وتابعت، أنه تم فتح باب التسجيل في الدورة التدربية للتعريف بمتطلبات تحويل المستحضر من وصفي إلى غير وصفي، والتي تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية بالدليل الإرشادي للأدوية غير الوصفية، وطريقة ملء نماذج التقديم لطلبات الأدوية غير الوصفية، مع توضيح المستندات المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلى شرح القواعد والنظام الجديد الخاص بطلبات تحويل المستحضر من وصفي إلى غير وصفي.