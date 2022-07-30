التنمية المحلية: إقامة أسواق مطورة بالجملة ونصف الجملة بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة أسواق مطورة بالجملة ونصف الجملة بالمحافظات المصرية وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات من أجل الاستفادة منها لإقامة أسواق مطورة ومعارض لتوفير السلع لمختلف المواطنين بأسعار مناسبة.

لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية شكلّها رئيس الوزراء

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في هذا الإطار، شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية وتضم في عضويتها وزارات الأوقاف والتموين والزراعة والهيئة الهندسية لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات».

حصرت 283 قطعة أرض لإقامة أسواق

وتابع «قاسم» أن المحافظات المصرية حصرت 283 قطعة أرض لإقامة أسواق بالجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات بواقع 21 محافظة و132 قطعة أرض تحت وزارة الموارد المائية والري داخل نطاق 17 محافظة و23 قطعة أرض تحت ولاية الإصلاح الزراعي في 15 محافظة وكل هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع وتكون في محيط سكاني لكي تلبي احتياجاتهم.