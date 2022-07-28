وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بحلول العام الهجري الجديد

هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة جاء فيها: «أدعو الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم أعوامًا عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التي نبهت العالم أجمع، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين».

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالعام الهجري الجديد

هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وبعث اللواء محمود شعراوي، برقية تهنئة جاء فيها: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.. داعين الله العلي القدير أن يكلل جهودكم المخلصة لصالح مصرنا الغالية بالتوفيق والسداد مستبشرين بما تحقق من إنجازات ومتطلعين إلى المزيد من النجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية».

وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد

هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة جاء فيها: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر الغالية بالخير واليُمن والبركات.. داعيا الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر ويرعاها بجهودكم وجهود أبنائها المخلصين».