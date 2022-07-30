توقيع الكشف الطبي على 600 حالة في قافلة مجانية بأسوان

تابعت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير الوحدة، عمل القافلة الطبية التي كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة السكان بالمحافظة بقيادة مرفت السمان بتنفيذها بالتنسيق مع مديرية الصحة بقرية السماحة بمشروع وادى الصعايدة التابع لمركز إدفو، وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

واستهدفت القافلة إجراء الكشف الطبي والعلاج المجاني لأكثر من 600 حالة، وضمت أخصائيين في النساء والتوليد والأطفال والعظام والباطنة والجلدية والجراحة العامة، بجانب معمل تحاليل متكامل وجهاز خاص لتحليل وظائف الكبد والكلى، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، بالمشاركة والتشبيك مع المبادرات الرئاسية والمحلية، والتنسيق مع كافة مديريات الخدمات بالمحافظات.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن قرية السماحة تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 303 سيدات معيلات لأسرهم من المطلقات والأرامل لتضم حاليا أكثر من ألفين سيدة وفتاة، مشيرا إلى أنه يجري العمل في مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب لإنهاء مشكلة المياه الجوفية، وشبكات الكهرباء، بجانب رصف المدخل الرئيسي الذي يربط بين السماحة والقرى بطول 20 كم، كما أنه تم الانتهاء من مدرسة للتعليم الأساسي بطاقة 15 فصلا وقاعة، فضلاً عن تبطين الترع، وإنشاء كوبرى بها.

إدخال شبكات غاز طبيعي

وقال إنه يتم قريبا إدخال شبكات الغاز الطبيعي للقرية، ما يحدث طفرة غير مسبوقة، كما أنه يتم تلبية المطالب المتعلقة بالحلول العاجلة من زيادة دعم القرية بمياه الشرب، وتوفير القوافل الطبية والأمصال والأدوية للحالات الطارئة، بجانب تنظيم القوافل الثقافية، وتقديم برامج لرفع مهارات وقدرات السيدات، بالإضافة إلى توفير السيارة المتنقلة للسجل المدني لتجديد البطاقات واستخراج شهادات للميلاد.

التمكين الاقتصادي

وأضاف محافظ أسوان، أن كل ذلك يتوازى مع التركيز على محور التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير برامج التمكين من خلال منح قروض ميسرة للسيدة المعيلة بفترة سماح ودون فوائد، علاوة على استحواذها على نسبة كبيرة من مشروعات مبادرة مشروعك، وريادة الأعمال المنزلية، فضلا عن برامج الإقراض من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لرفع قدرات السيدات بالقرية وتكوين قيادات نسائية يشاركن في تطوير القرية واستدامة التنمية فيها.