اندلاع حريق في حظيرة للماشية بالقابوطي.. إنقاذ 15 بقرة ونفوق واحدة

اندلع حريق فى إحدى حظائر الماشية بمنطقة القابوطي الجديد، التابعة لقسم أول جنوب بورسعيد، اليوم السبت، مما تسبب في نفوق بقرة واحدة بينما تم إنقاذ 15 بقرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، وتمكنت سيارات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الحظائر المجاورة.

إخطار مدير أمن بورسعيد بحريق حظيرة مواشي

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في حظيرة للماشية بمنطقة القابوطي الجديد، جنوب بورسعيد، وأمر مدير أمن بورسعيد بتوجيه رجال الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وبالفعل تم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.

نفوق بقرة بسبب الحريق وإنقاذ 15 رأساً أخرى

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن نفوق بقرة واحدة من رؤوس الماشية التي كانت داخل الحظيرة، بينما تم إنقاذ 15 بقرة آخرى، كما نفذت قوات الحماية المدنية والاطفاء أعمال التبريد بمنطقة الحريق، لمنع تصاعد الأدخنة والتي ينتج عنها اشتعال النيران مرة أخرى، بسبب الحرارة العالية.

السبب ماس كهربائي والهيش ساعد في الاشتعال

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب داخل إحدى الحظائر بمنطقة القابوطي الجديد، بسبب ماس كهربائي، واشتعلت النيران داخل الحظيرة سريعا، بسبب وجود كميات كبيرة من الأعلاف والهيش الخاصة بإطعام الماشية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.