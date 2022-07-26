عضو «البيطريين» عن متحور الحمى القلاعية الجديد: يتسبب في نفوق الماشية

انتشر متحور جديد للحمة القلاعية بين الماشية، خلال الأيام القليلة الماضية وأثار مخاوف لدى المربين، ما دعا الجهات المسؤولة إلى دراسة المتحور الجديد، كما بدأ العمل مؤخرا في تصنيع لقاح من أجل التصدي لهذا المتحور والسيطرة عليه، حتى لا يؤثر على الثروة الحيوانية.

المتحور الجديد من الحمة القلاعية يصيب العجول الرضع ويؤدي لوفاتهم

وقد أوضح الدكتور أحمد البنداري، مقرر لجنة الثروة الحيوانية في النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومدير المركز العلمي بالأزبكية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن متحور الحمى القلاعية الجديد له آثار سلبية على الماشية، تصل إلى النفوق في كثير من الأحيان.

وأكد البنداري، أن هذا المتحور يصيب بنسبة كبيرة صغار الماشية والعجول الرضع على وجه التحديد، وتابع قائلا: «المتحور الجديد من الحمى القلاعية يصيب صغار العجول على وجه الخصوص، والرضع منها، ويؤدي إلى نفوقها، وهذا من خلال إصابتهم بعرض يسمى بـ tiger heart وهو يعتبر شكل من أشكال السكتة القلبية، ويتسبب في تمزيق قلب الماشية».

عضو البيطريين: نحتاج لتصنيع لقاحات أكثر

ومن بين أعراض المتحور الجديد للحمى القلاعية، ظهور إفرازات في الفم والأنف، وتكون هذه الإفرازات هي سبب رئيسي في انتشار العدوى بين الماشية المختلفة، وفقا لـ«البنداري».

ولفت عضو نقابة البيطريين إلى أن اللقاحات المتاحة حاليا درجة فاعليتها مقبولة جدا ويمكنها القضاء على الفيروس، ولكن من الأفضل إنتاج كميات أكبر: «اللقاحات التي تم تصنيعها فعالة ضد متحور الحمى القلاعية الجديد، ولكن نحتاج إلى العمل على تصنيع كميات أكبر من هذا اللقاح خلال الفترة المقبلة، بحيث نضمن السيطرة على الوباء، وحماية الثروة الحيوانية».