اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ الصيني في ماليزيا «فيديو»

نشر موقع مركز الفلك الدولي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لسقوط حطام الصاروخ الصيني، وقال المركز إن مقطع الفيديو تم تصويره قبل دقائق في ماليزيا.

وكان مركز الفلك الدولي ذكر في تغريدة سابقة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الموعد السقوط المتوقع لحطام الصاروخ الصيني في شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم في الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش وقد يزداد هذا الوقت او يتناقص بمقدار 10 دقائق.

وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن الموعد المتوقع لسقوط حطام الصاروخ الصيني هو اليوم بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 بتوقيت جرينتش.

ومن خلال موقع «تويتر» أكد مركز الفلك الدولي أن جميع مناطق الشرق الأوسط، ومنها الوطن العربي، تعتبر خارج منطقة السقوط، ولكن هذا قد يتغير في أي تحديثات.

International Astronomical Center: A video filmed minutes ago from Malaysia documenting the moment of the Chinese debris fall.#UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/E9zRlE89Zz