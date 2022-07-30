هل سيسقط الصاروخ الصيني على الوطن العربي؟.. «الفلك الدولي» يوضح

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، عن موعد وموقع سقوط الصاروخ الصيني، المتوقع سقوطه اليوم، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

«الفلك الدولي» يعلن موقع ومكان سقوط الصاروخ

وصرح مركز الفلك الدولي، في بيان نشره على صفحته الشخصية عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، أن موعد سقوط الصاروخ الصيني سيكون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، في حين أن كافة مناطق الوطن العربي خارج منطقة السقوط، وأضاف أن المناطق المحتملة لسقوط الصاروخ بها الموجودة تحت الخطوط الحمراء والخضراء، ستسقط الحطام فوقها.

تحديث (3) #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني



بحسب (USSTRATCOM): موعد السقوط 30 يوليو، 17:47 غرينتش ± 5 ساعات. خارطة (1)



بحسب(IAC): 30 يوليو الساعة 16:54 غرينتش ± 6 ساعات. خارطة (2)



جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها. السعودية قطر السودان من ضمنها #عاجل pic.twitter.com/giJ9g02KzL — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

توقعات مبدأية

وأكد المركز، أنه لا يمكن لأحد في العالم معرفة موقع وموعد سقوط الصاروخ الصيني بشكل حتمي، إذ أن توقعات المركز يشوبها الكثير من عوامل عدم الدقة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض، وكثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة دخول الصاروخ الصيني، حيث إنها تتغير بتغير النشاط الشمسي، ومع ذلك توجد توقعات مبدئية ويذكر معها بعض الأخطاء.

وتوقعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن موعد سقوط الصاروخ الصيني يوافق اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت جرينيتش.

الصاروخ الصيني

وفي 24 يوليو الجاري، أطلقت الصين صاروخا فضائيا معروفا باسم «Long March 5» من الطراز «CZ-5B»، يحمل إحدى القطع الأساسية واسمها «Wentia» وذلك من أجل الالتحام بمحطة الفضاء الصينية «Tiangon»، حيث يضم الصاروخ 4 معززات دفع نفاث ضخمة، تتكون من مرحلة واحدة فقط، كما تدور تلك المرحلة مرة كل 89 دقيقة حول الأرض، وهي من نوع الحطام الفضائي، يبلغ طوله 33 مترا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنا تقريبا، وتصل سرعته إلى 28 ألف كيلومتر في الساعة.