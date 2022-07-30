«ديلي ستار» عن الصاروخ الصيني: ديناصورات سقطت في المحيط الهندي

شبهت صحيفة ديلي ستار البريطانية، سقوط الصاروخ الصيني بوقوع 3 ديناصورات من نوع تي ركس في المحيط، وقالت الصحيفة إنه تم إطلاق الصاروخ من وحدة «وينتيان» الفضائية، الأحد الماضي، بحجم ووزن ثلاثة ديناصورات، وهي الآن في مكان ما بالمحيط الهندي.

حطام الصاروخ في المحيط بالقرب من ماليزيا

وتابعت الصحيفة، أنه خلال وصول وحدة وينتيان بأمان إلى مكانها في الفضاء، سقط حطام الصاروخ بعيدا، وكان في مدار لا يمكن التحكم به، وحذر عالم الفلك جوناثان ماكدويل من أن الصاروخ الصيني لا يزال في المدار ولا يمكن لأحد أن يتوقع متى أو أين يسقط، وعلى الرغم أنه كانت هناك توقعات بسقوطه في مناطق مكتظة بالسكان في المكسيك أو ربما بالقرب من ولاية تكساس إلا أنها لم يسقط في أي مكان بالقرب من ذلك، وهو الآن في مكان ما بالمحيط الهندي بالقرب من ماليزيا.

ادعاءات بإصابة الصاروخ بلدة ماليزية

وتابعت الصحيفة، أن حطام الصاروخ سقط في الساعة 5.45 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مسار الحطام الذي أضاء سماء ماليزيا على الرغم من عدم معرفة المكان بالضبط في الوقت الذي لم تعلق الصين بعد على حطامها الفضائي، الذي ادعى البعض أنه أصاب أيضًا بلدة ماليزية صغيرة تسمى بينتولو، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده بعد.

العثور على حطام الصاروخ لن يكون سهلا

وقالت الصحيفة، إنه يُعتقد أن أغلب جسم الصاروخ الصيني تحلل عند دخوله الغلاف الجوي للأرض؛ لذلك لن يكون من السهل جدًا العثور على أي حطام يهبط في المحيط الهندي.