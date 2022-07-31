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«الفلك الدولي» يعلن سقوط حطام الصاروخ الصيني على 3 دول

كتب:

محمد أيمن سالم
01:49 ص | الأحد 31 يوليو 2022
موقع سقوط الصاروخ الصيني

موقع سقوط الصاروخ الصيني

أعلن مركز الفلك الدولي منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تقريرا يؤكد سقوط حطام الصاروخ الصيني في الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.

حطام الصاروخ الصيني

وأوضح مركز الفلك الدولي، أن حطام الصاروخ الصيني ينتشر عادة في منطقة عرضها 70 كم وطولها 2000 كم، وهي المنطقة  التي تشمل ماليزيا وبروناي والفلبين.

 

وكانت الصين أطلقت الصاروخ «لونغ مارش 5 بي» في 24 يوليو الجاري، حيث كان يحمل على متنه وحدة مختبر إلى مشروع محطة الصين الفضائية التي لا تزال قيد الإنشاء.

احتمال وقوع الصاروخ في جنوبي أمريكا الشمالية

ولا يعرف على وجه التحديد المكان الذي سيقع فيه الصاروخ، لكن كان من المحتمل أن يقع الحطام في الولايات المتحدة أو الهند أو أستراليا أو البرازيل أو قارة أفريقيا أو جنوب شرق آسيا، وفقا لمؤسسة بحثية فضائية أميركية مقرها ولاية كاليفورنيا.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن احتمال وقوع الصاروخ في جنوبي أمريكا الشمالية، بما فيها الولايات المتحدة، ونصف وشمالي أميركا الجنوبية وكل قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وغالبية آسيا ومنطقة صغيرة من جنوبي أوروبا.

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بقلم محمد أيمن سالم