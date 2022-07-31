«الفلك الدولي» يعلن سقوط حطام الصاروخ الصيني على 3 دول

أعلن مركز الفلك الدولي منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تقريرا يؤكد سقوط حطام الصاروخ الصيني في الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.

صدر قبل قليل تقرير وزارة الدفاع الأمريكية والذي أكد #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني في الساعة 16:51 غرينتش فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.



ينتشر الحطام عادة في منطقة عرضها 70 كم وطولها 2000 كم. وهي المنطقة المبينة في الخارطة داخل المستطيل الأحمر. وتشمل ماليزيا وبروناي والفلبين. #عاجل pic.twitter.com/7GEFKXJqAk — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

حطام الصاروخ الصيني

وأوضح مركز الفلك الدولي، أن حطام الصاروخ الصيني ينتشر عادة في منطقة عرضها 70 كم وطولها 2000 كم، وهي المنطقة التي تشمل ماليزيا وبروناي والفلبين.

وكانت الصين أطلقت الصاروخ «لونغ مارش 5 بي» في 24 يوليو الجاري، حيث كان يحمل على متنه وحدة مختبر إلى مشروع محطة الصين الفضائية التي لا تزال قيد الإنشاء.

احتمال وقوع الصاروخ في جنوبي أمريكا الشمالية

ولا يعرف على وجه التحديد المكان الذي سيقع فيه الصاروخ، لكن كان من المحتمل أن يقع الحطام في الولايات المتحدة أو الهند أو أستراليا أو البرازيل أو قارة أفريقيا أو جنوب شرق آسيا، وفقا لمؤسسة بحثية فضائية أميركية مقرها ولاية كاليفورنيا.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن احتمال وقوع الصاروخ في جنوبي أمريكا الشمالية، بما فيها الولايات المتحدة، ونصف وشمالي أميركا الجنوبية وكل قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وغالبية آسيا ومنطقة صغيرة من جنوبي أوروبا.