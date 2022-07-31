علاج روسي للمراحل الأخيرة من السرطان.. أدوية إشعاعية تحت الاختبار

أعلن دميتري مايسترينكو، مدير المركز العلمي للأشعة والتقنيات الجراحية، أن الأطباء الروس يختبرون طريقة جديدة لمكافحة السرطان في مراحله الأخيرة، باستخدام الأدوية المشعة، وفقا لشبكة أخبار روسيا.

استخدام الأدوية الإشعاعية في علاج السرطان

وقال «مايسترينكو»، في حديثه لصحيفة «إزفيستيا» الروسية إن المقصود هنا اتجاه جديد في الطب وعلم الأورام- theranostics، المتضمن استخدام الأدوية الإشعاعية ليس فقط في التشخيص، بل وفي علاج السرطان في مراحله الأخيرة.

وتابع «مايسترينكو»: «نستخدم الأدوية الإشعاعية حاليا في علاج المرضى المصابين بسرطان البروستاتا الذين يعانون من مقاومة الهرمونات، والطرق الأخرى لم تعد تفيد في علاجهم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أورام الغدد الصم العصبية وهي أمراض تصيب البنكرياس وأقسام الجهاز الهضمي ومنظومة القصبات الرئوية وأعضاء أخرى».

استخدام أدوية شعاعية في علاج ورم الغدد العصبية

وأكد مدير المركز العلمي للأشعة والتقنيات الجراحية، أن نتائج الاختبارات الأولى كانت إيجابية، وقد عاد المرضى الميؤوس من شفائهم الذين كان عليهم البقاء في مستشفى الحالات النهائية، إلى منازلهم ولا يواجهون أي صعوبات في حياتهم اليومية، حتى أن نصفهم عاد إلى عمله، مشيرا إلى أن نتائج استخدام أدوية شعاعية في علاج المصابين بورم الغدد العصبية في مرحلة الانتشار غير المنضبط، تثير الإعجاب، حيث بعد ثلاث دورات علاجية، أثبت الفحص، أنه لم تبق عندهم نقائل حية يمكن أن تؤدي إلى تطور المرض.