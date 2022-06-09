بعد نجاحه في علاج السرطان.. كم تبلغ تكلفة عقار دوستارليماب؟

ضجة كبيرة انتشرت مع الدراسة التي نشرتها مجلة «نيوو إنجلاند جورنال أوف ميديسين»، بشأن النتائج التي حققها عقار دوستارليماب الجديد، ونجاحه في علاج سرطان القولون والمستقيم، موضحة أن 14 شخصا كانوا يعانون من سرطان المستقيم في مراحله المبكرة، يعد تناولهم العقار لمدة 6 أشهر، اختفت لديهم الأعراض جميعا، وهو ما جعل البعض يتساءل عن مدى توافر العلاج وكذلك تكلفته المعلنة؟

8 جرعات لمدة 6 أشهر

وفقا ًللدراسة المنشورة، فإن عقار دوستارليماب لم يكن جديداً أو وليد الحظة، إذ طورته شركة للتكنولوجيا الحيوية واقعة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تحت مسمى «تيسارو» قبل أن تستحوذ عليه شركة «جلاكسو سميث كلاين» عام 2019، تحت علامة تجارية عُرفت باسم «Jemparli».

ويعد هذا العقار، معتمدا من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في يناير من عام 2021، كما أنه تم الموافقة على استخدامه في أوروبا خلال أبريل 2021.

أما بالنسبة للتكلفة المادية للعقار، فإن الدراسة التي نشرتها مجلة الواشنطن بوست، نقلاً عن المجلة العلمية «نيوو إنجلاند جورنال أوف ميديسين»، أكدت أن التجربة السريرية التي تمت في مركز «ميموريال سلون كيترينج للسرطان» استمرت لمدة 6 أشهر، على أن يتناول المريض جرعة واحدة كل 3 أسابيع.

تكلفة الجرعة الواحدة

أكدت الدراسة، أن هذا الأمر يعني أن المرضى تناولوا 8 جرعات من هذا العقار، موضحة أن تكلفة الجرعة الواحدة تبلغ 11 ألف دولار أي أن تكلفة الـ8 جرعات تصل إلى 88 ألف دولار أي ما يعادل مليون و650 ألف جنيه مصري للجرعات كاملة.

وحول آلية عمل العقار فإن الدراسة أوضحت أنه يعمل على منع بروتين معين في الخلية السرطانية، مشيرة إلى أن هذا البروتين يمكن أن يتسبب في منع الجهاز المناعي من الاستجابة لمكافحة المرض، كما أن الحالات التي تم شفائها لم تأخذ أي علاجاً كيمائياً أو اشعاعياً بعد ذلك.