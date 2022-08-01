اتهامات لطائرة تايلور سويفت بتدمير البيئة.. 170 رحلة جوية في 7 أشهر

جاء اسم المغنية الأمريكية تايلو سويفت، على رأس قائمة المشاهير الذين تسببت طائراتهم الخاصة في إنتاج أكبر كمية من ثاني أكسيد الكربون حتى الآن هذا العام، وفقا للدراسة التي أجرتها شركة «Yard» للتسويق المستدام، وكشفت الدراسة أن طائرة «سويفت» النفاثة طارت 170 مرة خلال العام الحالي في الفترة ما بين 1 يناير و 19 يوليو، أي ما يقرب من 16 يومًا في الجو.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي انبعاثات الرحلات الجوية التي تسببت فيها طائرة تايلور سويفت، كان 8293.54 طنًا من الكربون، وهو ما يمثل 1184.8 مرة أكثر من إجمالي الانبعاثات السنوية للشخص العادي، وفقا لما نشره موقع «هوليود ريبورتر».

تايلور سويفت: الاتهامات غير دقيقة.. ويستخدم طائرتي الخاصة أشخاص آخرون

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم المغنية الأمريكية، «يتم إعارة طائرة تايلور بانتظام لأفراد آخرين، ونسب معظم هذه الرحلات أو جميعها إليها أمر غير صحيح بشكل صارخ».

بالنسبة للدراسة، استخدمت شركة «Yard» بيانات من حساب «Twitter Celeb Jets»، الذي يتتبع رحلات الطائرات الخاصة من المشاهير، تم تجميع البيانات من بداية عام 2022 وتضمنت عدد الرحلات التي قام بها كل نجم، ومتوسط ​​أوقات الرحلات، والأميال بالإضافة إلى إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أوبرا وينفري وكيم كارداشيان وجاي زي ضمن القائمة

ومن بين الموسيقيين الآخرين في قائمة العشرة الأوائل، جاء مغني الراب جاي زي في المركز الثالث، وبليك شيلتون في المركز الخامس، وترافيس سكوت في المركز الـ10، وتتضمن القائمة أيضا المخرج ستيفن سبيلبرج، بليك شيلتون، أوبرا وينفري، كيم كارداشيان، مارك والبيرج وترافيس سكوت، جميعهم يقال إن لديهم انبعاثات كربونية أعلى بمئات المرات من متوسط الأمريكيين.