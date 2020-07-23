تايلور سويفت تفاجئ جمهورها وتعلن موعد ألبومها الجديد

كشفت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية تايلور سويفت عن مفاجأة لجمهورها، بعدما أعلنت عن أنها ستصدر ألبومها الثامن Folklore في منتصف الليل.

وكتبت سويفت أغاني الألبوم مع آرون ديسنر وBon Iver وويليام بوري وجاك أنتونوف.

وفي سياق متصل ستصدر فيديو موسيقيًا لأغنية "Cardigan"، مشيرة إلى أن التصوير أشرف عليه طاقم طبي، وكان الجميع يرتدون كمامات، وبقيوا بعيدًا عن بعضهم البعض.

وكتب آرون ديسنر على وسائل التواصل الاجتماعي أن سويفت طلبت منه المشاركة في كتابة بعض الأغاني في أواخر أبريل.

وأضاف: "اعتقدت أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تأتي أفكار الأغنية ولم يكن لدي توقعات فيما يتعلق بما يمكننا تحقيقه بالتواصل عن بُعد".

وحصلت "سويفت" 29 عاما، على أول جائزة "جرامي" لها عام 2010، لتصبح وقتها أصغر مغنية في التاريخ تفوز بها، فيما ترشحت لها 14 مرة.

وحصلت على لقب أفضل فنانة في جوائز الموسيقى الأمريكية عام 2015، ومن إنجازات "سويفت"، تصدر ألبومها "1989"، قائمة الأكثر مبيعا في التاريخ عام 2014، كما ترشحت "سويفت" لـ 3 جوائز جولدن جلوب.

ويذكر أنه طرح الفيلم الوثائقي Miss Americana، يوم 31 يناير الماضي على منصة نتفلكس، والذي يحكي عن سيرة المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية تايلور سويفت، والفيلم من إخراج لانا ويسلون، ومدته ساعة و25 دقيقة.