وفاة الفنانة الأمريكية نيشيل نيكولس.. ساعدت «ناسا» في اختيار رواد فضاء

غيّب الموت الفنانة الممثلة الأمريكية نيشيل نيكولس، التي اشتهرت بدورها في مسلسل الخيال العلمي التلفزيوني Star Trek في الستينيات، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وفاة نيشيل نيكولس

وغرّد الفنان جورج تاكي، المشارك في برنامج Star Trek، عبر حسابه على تويتر: «قلبي ثقيل، وعيناي تلمعان مثل النجوم التي ترقد بينكما، يا صديقي العزيز، سيكون لدي المزيد لأقوله عن نيكيل نيكولز الرائد الذي لا يضاهى، الذي شاركنا الجسر بصفته الملازم أوورا من يو إس إس إنتربرايز، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا. النجوم التي تستريح بينها الآن، أعز صديق لي».

I shall have more to say about the trailblazing, incomparable Nichelle Nichols, who shared the bridge with us as Lt. Uhura of the USS Enterprise, and who passed today at age 89. For today, my heart is heavy, my eyes shining like the stars you now rest among, my dearest friend. — George Takei (@GeorgeTakei) July 31, 2022

نجاحات نيشيل نيكولس

كسرت نيكولس الحواجز بدورها كملازم أول نيوتا أوورا في المسلسل، لتصبح واحدة من أوائل الممثلات من أصل أفريقي، في الولايات المتحدة اللواتي لعبن شخصية في السلطة، كما جرى توظيفها لاحقًا في وكالة ناسا، في محاولة لتشجيع المزيد من النساء والأمريكيين من أصل أفريقي على أن يصبحوا رائدات فضاء.