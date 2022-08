وفاة الفنانة الأمريكية نيشيل نيكولس.. ساعدت «ناسا» في اختيار رواد فضاء

غيّب الموت الفنانة الممثلة الأمريكية نيشيل نيكولس، التي اشتهرت بدورها في مسلسل الخيال العلمي التلفزيوني Star Trek في الستينيات، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وغرّد الفنان جورج تاكي، المشارك في برنامج Star Trek، عبر حسابه على تويتر: «قلبي ثقيل، وعيناي تلمعان مثل النجوم التي ترقد بينكما، يا صديقي العزيز، سيكون لدي المزيد لأقوله عن نيكيل نيكولز الرائد الذي لا يضاهى، الذي شاركنا الجسر بصفته الملازم أوورا من يو إس إس إنتربرايز، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا. النجوم التي تستريح بينها الآن، أعز صديق لي».

I shall have more to say about the trailblazing, incomparable Nichelle Nichols, who shared the bridge with us as Lt. Uhura of the USS Enterprise, and who passed today at age 89. For today, my heart is heavy, my eyes shining like the stars you now rest among, my dearest friend.