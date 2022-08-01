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وفاة الفنانة الأمريكية نيشيل نيكولس.. ساعدت «ناسا» في اختيار رواد فضاء

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:21 ص | الإثنين 01 أغسطس 2022
الفنانة الراحلة نيشيل نيكولس

الفنانة الراحلة نيشيل نيكولس

غيّب الموت الفنانة الممثلة الأمريكية نيشيل نيكولس، التي اشتهرت بدورها في مسلسل الخيال العلمي التلفزيوني Star Trek في الستينيات، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وفاة نيشيل نيكولس

وغرّد الفنان جورج تاكي، المشارك في برنامج Star Trek، عبر حسابه على تويتر: «قلبي ثقيل، وعيناي تلمعان مثل النجوم التي ترقد بينكما، يا صديقي العزيز، سيكون لدي المزيد لأقوله عن نيكيل نيكولز الرائد الذي لا يضاهى، الذي شاركنا الجسر بصفته الملازم أوورا من يو إس إس إنتربرايز، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا. النجوم التي تستريح بينها الآن، أعز صديق لي».

نجاحات نيشيل نيكولس

كسرت نيكولس الحواجز بدورها كملازم أول نيوتا أوورا في المسلسل، لتصبح واحدة من أوائل الممثلات من أصل أفريقي، في الولايات المتحدة اللواتي لعبن شخصية في السلطة، كما جرى توظيفها لاحقًا في وكالة ناسا، في محاولة لتشجيع المزيد من النساء والأمريكيين من أصل أفريقي على أن يصبحوا رائدات فضاء.

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