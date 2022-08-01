انطلاق فعاليات تدريب الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل القيادات النسائية

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعّاليات تدريب الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات.

تمكين المرأة حظي بنصيب كبير من اهتمام القيادة السياسية

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنّ قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت بنصيب كبير من اهتمام القيادة السياسية وهو ما انعكس على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030.

وأوضحت «شريف»، أن برنامج القيادات النسائية يهدف إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، مشيرة إلى تخريج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة والجيزة، وتخريج الدفعة الثانية في فبراير 2020 على مستوى خمس محافظات أخرى، وتخريج الدفعة الثالثة على مستوى خمس محافظات، ليصبح إجمالي الخريجات نحو 500 سيدة من القيادات النسائية في 12 محافظة.

تنفيذ فعّاليات تدريب الدفعة الرابعة من برنامج القيادات النسائية في عدة محافظات

وأضافت أنه سيتم تنفيذ فعّاليات تدريب الدفعة الرابعة من برنامج القيادات النسائية في عدة محافظات هي «كفر الشيخ، الاسماعلية، الشرقية، القاهرة، الفيوم، المنوفية، السويس»، مشيرة إلى أن اجمالي المشاركات في الدفعة الرابعة 203 سيدات، وأن التدريب مدته 20 محاضرة بينها 15 محاضرة في قاعات التدريب وخمس محاضرات أون لاين على مدار ثلاثة أشهر.

وأوضحت «شريف»، أن البرنامج التدريبي يركز على عدد من الموضوعات الأساسية مثل الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وصنع القرار الإداري، والعمل الجماعي، ومهارات التواصل، وإدارة القوى العاملة، والبيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، وأخلاقيات العمل ومدونة السلوك الوظيفي، وإدارة التكنولوجيا والابتكار وغيرها، وسوف يُطلب من المشاركات في نهاية التدريب تكوين مجموعات عمل لصياغة مشروعات تخرج تتبع منهجية ابداعية وتعمل على تحسين وتبسيط جودة الخدمات المقدمة وتتسق مع الخطط الاستراتيجية للدولة.

جدير بالذكر، أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أطلق خلال شهر مارس الماضي فعاليات النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية، ويتم التدريب عن طريق منصة التعلم الإلكتروني ATINGI لعدد من السيدات التي تعمل في مناصب قيادية بالدول الأفريقية.