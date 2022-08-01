المجمع الطبي بالإسماعيلية: «800 منتفع يوميًا وعمليات زراعة الأعضاء قريبًا»

قالت الدكتورة لمياء مصطفى نائب رئيس المجمع الطبي بالإسماعيلية، ومدير إدارة الخدمات الطبية، إنّ هناك أكثر من 180 ألف متردد على العيادات الخارجية بواقع 600 إلى 800 منتفع يوميًا.

15 ألف جراحة تمت في الفترة الماضية

وأضافت نائب رئيس المجمع الطبي بالإسماعيلية ومدير إدارة الخدمات الطبية، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «لدينا أكثر من 15 ألف جراحة تمت خلال الفترة الماضية، وتتنوع الإقامة، ما بين الفندقية وهي حجرة خاصة تخص المريض وحده، ولكن الأقسام الداخلية يمكن أن تستوعب الغرفة 4 مرضى، لكن بنفس الخدمات الطبية والبروتوكول العلاجي ومن قبل نفس الفريق الطبي».

جراحات متقدمة في العظام والعمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب

وتابع نائب رئيس المجمع الطبي بالإسماعيلية ومدير إدارة الخدمات الطبية: «لدينا جراحات متقدمة في العظام والعمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب وجراحات القلب والصدر وجراحات الاوعية الدموية وجراحات الأطفال والأورام وجراحات التجميل والحروق، حيث شهد المجمع العديد من المبادرات للقضاء على قوائم الانتظار وخاصة في التخصصات الجراحية والقسطرة، وتم إطلاق أكثر من 4 مبادرات، وسنقدم خدمة زراعة الأعضاء، مثل زراعة الكبد، وسنطبقها في وقت قريب جدا في المجمع».