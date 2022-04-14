مدير «المجمع الطبي بالإسماعيلية»: جراحات القلب في نفس اليوم وبالمجان

كشف الدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل نجاح 160 عملية جراحة ضمن مبادرة «عشان صحتك مفيش انتظار» بالمجمع، موضحًا: «المجمع الطبي أحد مستشفيات الرعاية الصحية، وتشرفنا بافتتاح الرئيس للمجمع في فبراير 2021، وانضم لهيئة الرعاية الصحية في مايو من العام نفسه، ومنذ ذلك التاريخ استقبلنا في قسم الطوارئ استقبلنا 175 ألف متردد، و145 ألف متردد على الفحوصات المعملية وأجرينا 215 ألف فحص معملي، وقدمنا 95 ألف فحص تصوير طبي.. أي مواطن في محافظة الإسماعيلية يمكن أن يجريها في نفس اليوم دون تحمل أي أعباء مالية إطلاقا».

12 ألف جراحة في المعهد منذ افتتاح الرئيس

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «منذ أن افتتح الرئيس المجمع حتى الآن، أجرينا 12 ألف عملية جراحية ما بين جراحات متوسطة وصغرى وكبرى وذات مهارة وطابع خاص، كما نفذنا 4374 عملية جراحية متقدمة».

أهمية مبادرة عشان صحتك مفيش انتظار

وتابع، أن مبادرة «عشان صحتك مفيش انتظار» تستهدف إجراء الجراحات المؤجلة أو التي قد تتأخر بشكل سريع، وجرى إطلاقها في أكتوبر الماضي، ومستمرة حتى الآن: «ننفذ تعليمات القيادة السياسية، لإنهاء قوائم الانتظار في محافظة الإسماعيلية، للتخفيف عن كاهل المريض المصري، حتى يحصل المواطن المصري على حياة صحية سليمة تتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل المصريين وبخاصة في الإسماعيلية».

وشدد، على أن المجمع الطبي في الإسماعيلية لديه 350 سرير، ويمكن اعتباره مدينة طبية متكاملة يجمع كل التخصصات الطبية، بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات: «أجرينا جراحات الأنف والأذن وجراحات القسطرة لحديثي الولادة والجراحات العامة ومناظير العظام وجراحات العيون.. وأي مواطن في محافظة الإسماعيلية يمكن أن يجريها في نفس اليوم دون تحمل أي أعباء مالية إطلاقا».