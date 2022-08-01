قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. شروط تأدية امتحانات الدور الثاني

قبل إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط تأدية امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، والمقرر أن تبدأ يوم 20 أغسطس المقبل وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تستمر حتى يوم 30 من نفس الشهر.

شروط تأدية امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن 10 أغسطس المقبل، هو آخر موعد لتأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بالدرجات الفعلية بالنسبة للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان بالدور الأول لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان.

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط تأدية امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وهي كالتالي:-

الأعذار القهرية قبل أداء الامتحان

- يتقدم الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري، للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر، على أن ترفع الإدارة ذلك العذر إلي الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، للنظر في اعتماده من عدمه.

- إذا تعرض الطالب عذر قهري (مرضي أو غيره) في أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمراره في أداء الامتحانات ، يُعرض الطالب على لجنة طبية لعمل تقرير طبي يفيد مدى استطاعته استكمال الامتحان، وتقرير آخر من رئيس لجنة الامتحان، ويتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لعرضها على مدير التعليم الثانوي لأداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

الأعذار المرضية

- إذا كانت إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

- تحديد المرافق بواسطة ولي أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية، على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي، وألا يكون من المدارس الرسمية لغات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلان أوائل الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية.