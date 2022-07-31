لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على الخطوات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من الكلمات التي تهم قطاعًا كبيرًا من طلاب الصف الثالث الثانوية وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب ظهور النتيجة وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، ويرجع هذا الاهتمام إلى أنه يحدد مستقبل الطالب ودراسته الجامعية.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التعليمية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وخطوات الاستعلام عنها، وذلك في السطور التالية:

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الصف الثالث الثانوي أو أولياء الأمور معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها عبر بوابة «الوطن» من خلال الدخول هنـا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وبحسب بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم في وقت سابق، فإن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح الإلكتروني، وإرساله إلى الإدارات التعليمية المختلفة، ورفع نتيجة الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب المرحلة الثانوية أو أولياء الأمور في جميع المحافظات التسجيل عبر بوابة «الوطن» للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، من خلال الدخول هنـــا.

بعد الدخول على صفحة الويب التي تخصصها بوابة «الوطن» للطلاب للحصول على النتيجة، يتم استيفاء البيانات الشخصية للطالب وهي كالآتي:

- الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الشعبة الخاصة بالطالب.

- المحافظة التابع لها الطالب.

- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- رقم التليفون الخاص بالطالب.

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالطالب، يقوم الطالب بالضغط على تسجيل، وفور ظهور النتيجة سوف يصل للطالب رسالة بالنتيجة الخاصة بكل طالب.