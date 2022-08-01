رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. تظهر خلال ساعات

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خصصته «الوطن» للحصول على النتيجة فور إعلانها رسمياً فساعات قليلة تفصلنا عن إعلان النتيجة، إذ يجرى حالياً الاستعدادات النهائية الخاصة بالإعلان سواء من أعمال المراجعة للدرجات التي حصل عليها الطلاب أو أعمال تجميع الدرجات نفسها، إلى اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وتداولت خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعض المعلومات تقول إن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 بلغت 74%/ وسيتمّ إعلان الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية صباح يوم الثلاثاء، الأمر الذي نفاه الدكتور طارق شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

وقال شوقي، إنَّ كل ما يتمّ تداوله عن نسب النجاح في الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات لا أساس له من الصحة ولا يعدو كونه اجتهاد أو توقع أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفي.

وأكّد الدكتور طارق شوقي، أنَّ الوزارة سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس حين اكتمالها وسيتمّ الإعلان في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، موضحاً أنَّ تصحيح الامتحانات تم إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الوطن

وفي إطار خدمات «الوطن» خصصت رابطاً للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم، فبمجرد الدخول على الرابط وتسجيل البيانات الشخصية للطالب من حيث الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني والهاتف المحمول يمكنه الحصول على النتيجة مباشرة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- ينبغي على الطالب أن يدخل على الرابط المتاح عبر «الوطن».

- يكتب اسمه رباعيًا.

- يحدد الطالب الشعبة التي تخصص بها وأدى فيها الامتحانات.

- يجب على الطالب تسجيل البريد الإلكتروني والحرص.

- إذا لم يتوفر لدى الطالب بريدًا إلكترونيًا من الممكن أن يدخل البريد الخاص بأي شخص مقرب منه.

- يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به الذي أدى به الامتحانات.

- يدخل المحافظة التي يقطن بها.

- يضع رقم هاتفه ويتأكّد من صحته.

بعد الانتهاء من اتباع الخطوات السابقة بدقة، يختار الطالب «سجل الآن»، ثم ستصل إليه النتيجة قبل إتاحتها على المواقع الأخرى.