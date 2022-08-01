نتيجة الثانوية العامة 2022 على بوابة الوطن خلال ساعات.. اعرفها قبل أي حد

نتيجة الثانوية العامة 2022 على بوابة الوطن خلال ساعات، فكيف تحصل عليها، سؤال دائماً ما يطرحه أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، بعد أن انتهت الامتحانات وقاربت الوزارة على الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح، وأعلنت رسميا موعدها على أن يكون خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي.

للإجابة على هذا التساؤل، حرصت «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية التي تقدمها للقراء، على تخصيص رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد تسجيل البيانات الرسمية الخاصة بالطالب كالاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والشعبة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من بوابة الوطن

تقدم «الوطن» في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال مواقعها الإلكتروني، كما يلي:

-الدخول إلى موقع الوطن.

- كتابة اسم الطالب كاملا.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- اختيار الشعبة التي يدرس بها الطالب.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الإلكتروني للطالب.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

هل يمكن تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022؟

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون بادعاء قدرتهم على تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة، جماعات تحترف النصب والاحتيال فقط، مؤكدا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ كل عام يشهد تكرار السيناريو ذاته، ويقع الكثيرون في هذا الفخ، رغم أنّ التصحيح إلكتروني والامتحانات مؤمّنة بالكامل وحقوق الطلاب محفوظة.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 تمر بمجموعة مراحل، بداية من تجميع أوراق البابل شيت والتأكد من بيانات الطلاب، ثم مراجعة أي أوراق بها إجابات عليها علامة «×» لتصحيحها يدويا، وإضافة الدرجة على درجة الطالب التي حصل عليها من خلال جهاز الماسح الضوئي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ نسبة الخطأ في التصحيح الإلكتروني 0%، موضحا أنّ هذا النوع من التصحيح يسهم في منح كل طالب درجته الفعلية، وأنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.