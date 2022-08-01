رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس الدور الأول.. اعرف تفاصيل الدرجات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس الدور الأول، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر البحث جوجل، من جانب أولياء الأمور والطلاب، مع قرب موعد إعلان نتيجة الدور الأول للثانوية العامة والمقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس الدور الأول

وخصصت موقع الوطن، رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس الدور الأول، في إطار خدماته للقراء ولمساعدة طلاب الصف الثالث الثانوي، للاستعلام عن نتيجة الدور الأول فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال إدخال البيانات الأساسية للطالب.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، تسجيل بياناتهم لتصلهم نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للشعبتين العلمية والأدبية، فور اعتمادها مباشرة من وزير التعليم، والحصول على الدرجات التفصيلية لجميع المواد بالامتحانات عن طريق إدخال البيانات التالية «الاسم رباعي - الشعبة - رقم الجلوس - المحافظة - التليفون - البريد الإلكتروني».

نتيجة الثانوية العامة 2022.. تعديل أرقام الجلوس الخاطئة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المركز القومي للامتحانات المسؤول عن تصحيح وتجميع نتيجة امتحانات الثانوية العامة، راجع الأكواد الخاصة بالطلاب، والتي تم تسجيلها في البابل شيت، لمطابقتها بنماذج الأسئلة الخاصة بهم.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ بعض الطلاب كتبوا أكوادا وأرقام جلوس بها أرقام خاطئة، لكن تم تعديلها أثناء المراجعة بحيث يتم تسكين كل الدرجات على بيانات الطلاب بشكل صحيح وسليم دون أن يتعرض أي طالب لظلم أثناء النتيجة، لافتا إلى أنّ هذه الخطوة تستهدف معالجة أي أخطاء للطلاب أثناء الامتحانات بحيث يحصل كل طالب على حقه كاملا.