توقعات بتراجع أسعار السلع الغذائية عالميا.. القمح في صدارة القائمة

من المرتقب أن تشهد أسعار العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية تراجعا خلال الفترة المقبلة، على خلفية مخاوف الركود الاقتصادي، والاتفاق الروسي الأوكراني بشأن الإفراج عن شحنات الحبوب. وتصدّر القمح قائمة السلع المتوقع أن تشهد تراجعا، بعد رحلة صعود قياسية أشعلتها الحرب الروسية، وإجراءات حظر التصدير من جانب الهند.

وبحسب أحدث بيانات بورصات السلع، فقد انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أقل من 8 دولارات للبوشل (27 كيلو تقريبًا)، وظلت عند مستوياتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استئناف شحنات الحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية للمرة الأولى منذ 24 فبراير الماضي.

ممرات آمنة للحبوب الأوكرانية

ونص الاتفاق الروسي الأوكراني على إنشاء ممرات تجارية آمنة للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية. وفي حالة استمرار التجارة بسلاسة، ستتمكن أوكرانيا من بيع أكثر من 20 مليون طن من الحبوب التي تم الإبلاغ عنها في صوامع الموانئ منذ بدء الحرب. وفي الوقت نفسه، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية زيادة حادة في المعروض والصادرات وإنهاء المخزونات في الولايات المتحدة وانخفاض الاستهلاك لبقية العالم للعام التسويقي 2022/23.

لم يقتصر الأمر على القمح، إذ دخلت أسعار الزيوت بأنواعها ضمن قائمة السلع المتراجعة، والمرشحة للتراجع الفترة المقبلة، وبحسب بيانات منصة «تريدينج إيكونوميكس» فقد انخفضت العقود الآجلة لزيت النخيل حول مستوى 4100 رينجت ماليزي للطن، لهبط من أعلى ذروة في ثلاثة أسابيع عند 4300 رينجت ماليزي للطن.

وأعاد المستثمرون التركيز مرة أخرى على التوقعات الهبوطية للزيت، خاصة بعدما ألغت إندونيسيا، أكبر منتج في العالم، ضريبة على صادرات الزيوت النباتية حتى 31 أغسطس، في محاولة للتخلص من مخزونات زيت النخيل المرتفعة الحالية وتعزيز الصادرات.

وفي الوقت نفسه، خلال يوليو، ارتفعت الصادرات من ماليزيا، ثاني أكبر منتج في العالم، بنسبة 1٪ تقريبًا عن نفس الفترة في يونيو.وجاءت أسعار البن والشاي والكاكاو ضمن القائمة المرشحة للتراجع مستقبلا، وبحسب بيانات سابقة لغرفة الصناعات الغذائية من المتوقع أن تنخفض أسعار البن في سبتمبر المقبل إلى 5.78 دولار للكيلو، مقارنة بسعر يونيو الذي بلغ 6.34 دولار للكيلو، ونحو 5.90 دولار في مايو، و6.13 دولار في أبريل الماضي.

انخفاض أسعار الشاي

بيانات الغرفة أظهرت أنه من المتوقع أن انخفاض أسعار الشاي بعدما تراجعت من 3.27 دولار للكيلو في أبريل إلى 2.99 دولار في مايو، ثم إلى 2.59 دولار للكيلو. وشهدت أسعار الكاكاو تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت من 2.58 دولار للكيلو في أبريل الماضي، إلى 2.49 دولار للكيلو في مايو، ثم تراجعت مجددا إلى 2.42 دولار في يونيو، وسط توقعات باستمرار هبوطها إلى 2.35 دولار للكيلو في سبتمبر الماضي.