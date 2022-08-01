«معلومات الوزراء» يناقش مستهدفات «سياسة ملكية الدولة» بالصناعات النسيجية غدا

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، ورشة عمل في إطار سلسلة جلسات حوار الخبراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات النسيجية.

حوار مجتمعي

وكانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية، بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.

الصناعات النسيجية

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات النسيجية، وممثلي اتحاد الصناعات، وشركات قطاع الأعمال العام.

يذكر أنّ مركز المعلومات انتهى من عقد 16 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.