«مركز المعلومات» يزور كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية

أجرى وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيارة إلى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، اليوم، في إطار حرص المركز على زيادة التواصل مع المجتمع البحثي والأكاديمي.

والتقى وفد «مركز المعلومات» خلال الزيارة، بعميد الكلية الدكتور أحمد وهبان، ووكيل الكلية الدكتور أسامة العدلي، لبحث زيادة أطر التعاون بين المركز والكلية في جميع المجالات، خاصة في ظل سعي مركز المعلومات بـ مجلس الوزراء إلى زيادة تفاعلاته مع المجتمع الأكاديمي، ودعم قنوات الاتصال بين صفوف الطلاب والباحثين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، بما ينعكس على تعزيز مخرجات المركز الفكرية وإسهاماته البحثية المختلفة.

نموذج محاكاة جامعة الدول العربية

وشهدت الزيارة حضور وفد «مركز المعلومات» لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية داخل الكلية، والوقوف على أشكال البرامج التدريبية المختلفة الموجهة للطلاب، إضافة إلى عقد ندوة عامة شملت مختلف الطلاب والدارسين بالكلية، للتعريف بأدوار المركز وأنشطته المعرفية والبحثية المختلفة، ودوره في عملية صنع القرار، بجانب توزيع منشورات تعريفية بأهم محاور التواصل المجتمعي للمركز.

وتضمنت الزيارة تنظيم عدد من الفعاليات داخل الكلية، شملت إقامة معرض لمخرجات المركز ومنتجاته الإلكترونية المختلفة، خاصة بعد توجه مركز المعلومات نحو زيادة التواصل مع الفئات المستهدفة بأنشطة المركز المعرفية، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما عزز حصول المركز على الجائزة الذهبية في خدمات التدوين الصوتي «بود كاست» مؤخرًا، ضمن جوائز مسابقة «ستيفي أووردز» لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، في أكبر مسابقة من نوعها في مجالات الابتكار.

آفاق اقتصادية

ولقيت فعاليات المعرض تفاعلا كبيرًا بين مختلف رواد الكلية، خاصة منشورات وإصدارات المركز المختلفة، مثل: إصدار «آفاق اقتصادية»، التي تعد من أبرز إسهامات المركز البحثية التي لقيت تفاعلا داخل المعرض، وكذلك خدمات التطبيق الإلكتروني للمركز Idsc APP، الذي يتيح متابعة خبرية وتحليلية يومية لجميع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية وغيرها من الخدمات، إضافة إلى النشرة البريدية الإلكترونية للمركز التي حازت على اهتمام مختلف رواد الكلية.

يأتي ذلك في إطار خطة مركز المعلومات لفتح قنوات للتواصل مع الجامعات ومجتمع الطلاب والباحثين، بما يسهم في دعم مهامه في زيادة التواصل المجتمعي، سعيًا نحو زيادة التبادل المعرفي والبحثي، وبما ينعكس إيجابًا على جهوده في دعم متخذ القرار، بكافة الأفكار والمقترحات في شتى المجالات.