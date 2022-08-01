التصحر والاحتباس الحراري واختلال الاتزان البيئي.. أبرز مخاطر التغير المناخي

لم يعد هناك وقتا للرفاهية في مواجهة التغيرات المناخية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على كوكب الأرض والنظام البيئي، فكل دقيقة تمر دون تحرك من دول العالم سيكون تأثيرها خطرا يهدد البشرية.

«التصحر، الاحتباس الحراري، واضطراب واختلال الاتزان البيئي»، 3 مصطلحات يحذر منها خبراء البيئة مع استمرار التغيرات المناخية، وحسب الخبراء فإن 25% من الأراضي الزراعية بالمنطقة العربية تم فقدها نتيجة التصحر والتغيرات المناخية.

ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض سيؤدي لكارثة

الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، تحدث لـ«الوطن» عن خطر التغيرات المناخية، قائلا إن النظام البيئي يتكون من 3 أنظمة رئيسية، هي الغلاف الجوي والمسطح المائي والكرة الأرضية، وكل نظام من هذه الأنظمة يمكننا أن نلمس تأثره بالتغيرات المناخية.

وحسب «علام»، فإن الأثر المباشر للتغيرات المناخية على الكرة الأرضية - مصنع إنتاج الغذاء - سيكون التصحر، والذي بسببه فقدت المنطقة العربية 25% من أراضيها الصالحة للزراعة، ولجأ المزارعون إلى استخدام الصوب الزراعية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية وزراعة المحاصيل الزراعية في أوقات غير مواعيد زراعتها.

وتابع أن الصوب الزراعية تمثل الحل الأمثل لمواجهة انتقاص مساحات الأراضي الزراعية نتيجة التصحر، وصعوبة التحكم في المناخ، وتنتج الصوبة مساحة 600 متر ما يعادل إنتاج 6 أفدنة، لذا كانت مصر حريصة على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية.

6 غازات تسبب الاحتباس الحراري

الظاهرة الثانية الناتجة عن التغيرات المناخية، هي ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي يتأثر بها الغلاف الجوي، وفي هذا السياق يشير الدكتور مجدي علام إلى 6 غازات هي المسببة للاحتباس الحراري، وهي «أكاسيد الكبريت، أكاسيد الكربونات، أكسيد النيتروجين»، وهذه الثلاثة غازات تكون نتيجة لحرق الوقود والفحم والبترول، كما يوجد 3 غازات أخرى تكون ناتجة عن صناعات البلاستيك والمطاط والألمونيوم وهي «هيدروفلور كربون وبايرو فلور كربون، وغاز كبريتيت الهيدروجين، وغاز الميثان».

وهذه الغازات السابق الإشارة إليها تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تعمل هذه الغازات ما يشبه كرة زجاجية حول الغلاف الجوي للكرة الأرضية، وهذه الكرة تسمح بدخول الأشعة تحت الحمراء إلى كوكب الأرض وعدم الخروج مرة أخرى، فيتم احتباسها، ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، بحسب «علام».

انقراض الكائنات البحرية

الاختلال البيئي هو الظاهرة الثالثة التي يتأثر بها كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية، وحسب أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، فإن المشاكل التي تواجه المسطح المائي، والذي يمثل النظام الثالث بيئيا في كوكب الأرض، تتمثل في تلوث الهواء بالغازات المشار إليها والمتسببة في الاحتباس الحراري، وحينما يمر الهواء ملوثا بهذه الغازات على المحيطات والبحار، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انقراض الكائنات البحرية واختلال النظام البيئي.

تأثير عدم الاتزان البيئي على الأسماك

وتابع أن عدم الاتزان البيئي يؤثر على الثروة السمكية، و«سبق أن رأينا موت الكثير من الحيتان والدلافين على شواطئ المحيطات نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، ويبقى الحل هو الحفاظ على عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض بحيث لا تتجاوز 1.5 في 2050، لأن ارتفاعها سيكون مسببا لكارثة كبيرة يصعب السيطرة عليها».