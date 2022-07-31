«البيئة» تطلق أول حملة وطنية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إطلاق أول حملة وطنية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية تحت شعار «رجع الطبيعة لطبيعتها»، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لرفع الوعي البيئي «اتحضر للأخضر»، واستمرارًا لاستعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجاري.

خلق وعي بيئي حقيقي بقضايا التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الأحد، أن الحملة تهدف إلى خلق وعي بيئي حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية؛ للمشاركة الفعالة في حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية وتنمية المسئولية لديهم بأهمية دورهم في تلك القضية، التي أصبحت حقيقة واقعة في حياتنا، لابد أن نساهم في حلها لأننا جميعا نحصد آثارها في ما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة وذلك من خلال نشر مواد إعلامية وأفلام توعوية بوسائل الإعلام المختلفة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي وكذلك نشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات.

أخطار التغيرات المناخية

وأوضحت، أن حلم وزارة البيئة كان هو تحقيق تفاعل حقيقي مع المواطن؛ ليتعرف أكثر على البيئة في صورتها الحقيقية وما تعرضت له من أخطار بفعل التغيرات المناخية، التي يجب أن نتصدى لها جميعًا للحفاظ على حياتنا، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية كان مصدرها الأول توجيهات القيادة السياسية، الذي أعطت حماية البيئة اهتمام وأسبقية من أجل المواطن وحياته واهتمت بإشراكه في قضايا البيئة من خلال حملة اتحضر للأخضر، التي تضمنت بعد ذلك إطلاق ايكو ايجبيت كأحد المبادرات التابعة للحملة للترويج للسياحة البيئية، واليوم حملة رجع الطبيعة لطبيعتها لتوعية المواطن بأهمية التصدي لآثار التغيرات المناخية، وزرع فكر استدامة الموارد الطبيعية من أجل أبناءنا وشبابنا.

وشددت وزيرة البيئة أن حملة رجع الطبيعة لطبيعتها رسالة للعالم بأن المواطن شريك في تنفيذ كافة خطط التصدي لآثار التغير المناخي بدمج التصدي للتغيرات المناخية في حياة الأفراد والمجتمع ككل، كما سيكون مؤتمر المناخ بمصر تنفيذيا للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض.