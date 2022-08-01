السيسي يطلع على نشاط جهاز الخدمة الوطنية في مجال الأمن الغذائي

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشاط جهاز الخدمة الوطنية في مختلف القطاعات، خاصة مجال الأمن الغذائي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ بما في ذلك الموقف التنفيذي للمراحل المختلفة لشركة سايلو فودز، والمجازر الآلية المتكاملة، إلى جانب زراعة شتلات القصب، فضلاً عن تطوير مجمعي مصانع قها وإدفينا.

السيسي يجتمع مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

تحويل منطقة شق الثعبان لمدينة صناعية

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.